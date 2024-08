Grüne für Fortführung von „Transurban“ Das FestiWall soll der Innenstadt neue Impulse bringen

Gedanken um die Krefelder Innenstadt machen sich auch die Grünen. Die City leide wie andere Innenstädte auch unter den Folgen der immensen Versiegelung durch Beton und Asphalt, so ihre Einschätzung. Am Rande des FestiWalls 2023 wurde durch das Projekt „Transurban Residency“ auf einem kleinen Teil des Westwall-Parkplatzes aufgezeigt, was passiert, wenn Asphalt aufgebrochen wird und sich die Natur einen Weg bahnt. Die Grünen setzen sich für eine Fortsetzung des Projektes ein, um den Westwall weiter zu entsiegeln.