Händler laden nach Krefeld ein Die City macht sich schick für den Frühling

Zum großen Frühlingserwachen laden die Händler am Samstag, 16. März, in die Innenstadt ein. In Vorbereitung auf das Wochenende hat die Stadt Krefeld in dieser Woche den jährlichen Frühjahrsputz durchgeführt. Über das Förderprogramm „Stadt.Fein“ konnten wieder etliche Reinigungsmaßnahmen umgesetzt und die Neubepflanzung von Kübeln in der Stadt vorgenommen werden.