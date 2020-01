Initiative der Stadt : „Krefeld für Kinder“ startet erfolgreich

Krefeld Nach knapp zwei Jahren gab es am Mittwoch eine Bilanz der stadtweiten Initiative „Krefeld für Kinder“.

Die Bilanz nach den ersten zwei Jahren ist durchaus positiv. Rund 1500 Kinder profitieren pro Jahr von den Projekten der Initiative, die sich um Bildung, Gesundheit und kulturelle sowie sportliche Förderung des Nachwuchses kümmert und besonders Familien und Kinder stärken möchte, die aus verschiedenen Gründen finanziell benachteiligt sind. „Kinderarmut ist uns zu recht unangenehm. Es ist ein Unding, dass in einem reichen Land die Schwächsten in Armut leben“, sagte Meyer und betonte, dass soziale Armut oft einhergehe mit Bildungsarmut, auch Auswirkungen auf die Gesundheit habe und der nächsten Generation quasi vererbt werde.

Die Stadt will mit „Krefeld für Kinder“ nicht ihr vorhandenes Angebot über Spenden finanzieren lassen, sondern Vereine, Verbände und Organisationen in ihren Bemühungen unterstützen und neue Ansätze entwickeln, um Kinderarmut zu bekämpfen.

Diese Spirale möchte die Initiative durchbrechen, in dem sie bestehende Hilfsangebote der Vereine, Verbände und Institutionen sinnvoll verknüpft, den kommunalen Einfluss nutzt, um finanzstarke Partner für Projekte zu finden und gemeinsam mit den Akteuren neue Ideen entwickelt. Koordinator ist Gregor Micus, der als langjähriger Beigeordneter in diesem Bereich jede Menge Erfahrung, Fachwissen und Vitamin B einbringt.

„Der Fokus liegt auf Quartieren mit Präventionsbedarf, nach dem Motto ,Ungleiches ungleich behandeln’“, erläuterte Micus Nachfolger Markus Schön und erklärte damit, warum viele Projekte Kindern und Jugendlichen aus der Innenstadt und dem Südbezirk zugute kommen. Ein Anliegen der Stadt ist es zudem, dort zu helfen, wo der Stadt aus formalen Gründen die Hände gebunden sind, es aber sinnvoll wäre, schnell einzugreifen. „Wir sollten nicht nur auf den staatlichen Reparaturapparat setzen“, sagte Meyer und appellierte an die Stadtgesellschaft, Probleme, die erkannt werden, gemeinsam unkompliziert zu lösen. Als Beispiel nannte er die Förderung bei Legasthenie und Dyskalkulie, die normalerweise erst dann anläuft, wenn Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenprobleme medizinische diagnostiziert sind. Dadurch gingen wertvolle Monate verloren, meinte Meyer. In dieser Zeit könnte nun, dank „Krefeld für Kinder“ und seiner Partner aus finanzkräftigen Unternehmen, Förderung angeboten werden.

Micus betonte, dass jede Spende helfe, sinnvolle Angebote zu machen. Auf das Spendenkonto der Initiative gingen 2018 rund 9000 Euro ein, 2019 waren es schon über 12.000. Rund 65.000 Euro wurden zielgerichtet für spezielle Projekte gespendet. Sollten die Planungen für dieses Jahr alle klappen, rechnet der Koordinator mit um die 120.000 Euro, die Unternehmen in die Projekte und damit in die Zukunft investieren.

Angedacht ist beispielsweise, der Mediothek ein Lastenrad zur Verfügung zu stellen, mit dem die Mitarbeiter Kindergärten und Grundschulen ansteuern können, die in den Quartieren mit Förderbedarf liegen oder im intern erhobenen Grundschulsozialranking die unteren Plätze belegen. Eine Küchenspende soll dem Freizeitzentrum Süd zugute kommen, um gemeinames Kochen mit Kindern und Eltern anbieten zu können. Die Schüler des Vera-Beckers-Kollegs sollen sich an „Ess-Sinn-Tagen“, in Anlehnung an die dortige Ess-Klasse, mit dem Thema „gesunde Ernährung“ beschäftigen. Über neue Computerlernprogramme dürfen sich sieben bis zehn Grundschulen freuen, die für das „Lego-We-Do-Projekt ausgewählt werden.