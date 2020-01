Krefelder Organisation „Arbeiterkind“ : Als Nicht-Akademikerkind an die Uni

Krefeld Neugründung in Krefeld: Die Organisation „Arbeiterkind“ unterstützt alle, die als erste in ihrer Familie studieren. Jugendliche werden beraten, begleitet und ermutigt oder bekommen Hilfe bei der Suche nach einem Praktikumsplatz.

In Krefeld wird an jedem vorletzten Mittwoch im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr ein offenes Treffen angeboten; der nächste Termin ist heute, 22. Januar, An der Elfrather Mühle 145 im Restaurant; die Adresse der Folgetermine steht noch nicht fest.

Und auch das Thema der Finanzierung spielt naturgemäß eine besonders wichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur um Bafög. „Es gibt in Deutschland 2300 verschiedene Stipendiengeber, da blickt man als Schüler kaum durch“, erklärt Jendritza. „Manchmal hat ein Schüler nur eine ganz praktische Frage, andere Ratsuchende kommen mit einem ganzen Fragenkatalog.“ Und wenn er selbst mal nicht weiterhelfen kann, so gibt es das hervorragend funktionierende deutschlandweite Arbeiterkind-Netzwerk.

„Jedoch ist es nicht immer so ganz einfach, die Jugendlichen auch zu erreichen“, benennt der Ingenieur eine Schwierigkeit. Deswegen geht Arbeiterkind jetzt auch in Krefeld aktiv an die Öffentlichkeit: Berufsinformationstage, Termine in Schulen, Infostände und Vorträge sollen helfen, Arbeiterkind bekannter und problemlos über verschiedene Kanäle zugänglich zu machen. Regelmäßige Angebote, einmal im Monat mittwochs, sind geplant.