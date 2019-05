Betriebliches Gesundheitsmanagement : IHK zeichnet vier Krefelder Firmen aus

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer würdigte damit das betriebliche Gesundheitsmanagement der Unternehmen.

Zum ersten Mal hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Firmen für ein besonders innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) im Kammerbezirk ausgezeichnet, darunter vier Unternehmen aus Krefeld: die Laufenberg GmbH, die Solenis Technologies Germany GmbH, die Alberdingk Boley GmbH und den Schwimmverein Bayer Uerdingen 08. Zur Preisverleihung kamen rund 100 Gäste in die IHK. Mit dieser Auszeichnung würdigt sie Mitgliedsunternehmen, die sich mit kreativen Maßnahmen umfassend, systematisch und nachhaltig für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement einsetzen. Eine unabhängige Expertenjury hatte die Sieger in drei Kategorien – kleine, mittlere und große Unternehmen – ausgewählt.

Prof. Dr. Lutz Packebusch vom Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E.) hielt die Laudatio für die Kategorie „Mittlere Unternehmen“. Er gratulierte Laufenberg zum ersten Preis sowie der Solenis Technologies Germany und Alberdingk Boley jeweils zum dritten Preis. „Das Unternehmen Laufenberg ist sehr genau auf das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter eingegangen“, sagte Packebusch. Die mehr als 200 Mitarbeiter des Industrieunternehmens arbeiten unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Nach der Gründung eines Arbeitskreises „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ analysierte das Unternehmen, welchen möglichen Gesundheitsrisiken die Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen ausgesetzt sind. Anschließend ergriff das Unternehmen passgenaue Maßnahmen. Einerseits schaffte es diverse Hilfsmittel an, andererseits schulte es seine Mitarbeiter entsprechend, etwa wie man Lasten möglichst rückenschonend anhebt.

Die IHK kündigte eine neue BGM-Kampagne an: Im Rahmen der Initiative BGM@WORK startet eine Veranstaltungsreihe, um die Unternehmen in der Region für Betriebliches Gesundheitsmanagement zu sensibilisieren. Informationen über die Initiative BGM@WORK und Terminhinweise sind im Blog zu finden: www.gesundheitsmanagement-ihk.de

Ebenso systematisch hat sich auch die Solenis Technologies Germany GmbH der Sache angenommen. „Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur geworden und orientiert sich am klassischen Managementzyklus Plan-Do-Check-Act“, so Packebusch. Durch die strukturierte Vorgehensweise erkennt das Unternehmen schnell, wenn entwickelte Maßnahmen nicht angenommen und angepasst werden müssen und vor allem auch, ob die Maßnahmen Erfolge bringen. „So zeigte sich zum Beispiel sehr schnell, dass die Beteiligung der Produktionsmitarbeiter an Gesundheitsangeboten sehr niedrig war“, berichtete der Laudator. „Dies lag an dem genau getakteten Arbeitsablauf, der wenig Raum für Flexibilität lässt.“ Daraufhin hat das Unternehmen Alternativmaßnahmen entwickelt, die für Schichtarbeiter direkt am Arbeitsplatz angeboten werden.

Am betrieblichen Gesundheitsmanagement von Alberdingk Boley hat die Jury besonders die systematische Vorgehensweise des Unternehmens beeindruckt. Als Industrieunternehmen hat es bei der Einführung des BGM genau darauf geachtet, dass alle Abteilungen ein Mitspracherecht haben und so die jeweiligen Bedürfnisse berücksichtigt werden. „Denn ein Mitarbeiter in der Verwaltung, der viel sitzt und sich wenig bewegt, hat andere gesundheitliche Probleme als ein Mitarbeiter im Labor oder in der Produktion“, so Packebusch. Das Unternehmen hat die Jury dadurch überzeugt, dass es sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, Angebote zu schaffen, die für alle Mitarbeiter zugänglich und durchführbar sind. „Denn Mitarbeiter im Schichtdienst müssen auch in die Lage versetzt werden, die Angebote überhaupt wahrnehmen zu können“, erklärte Packebusch. „Dafür war es notwendig, einen engen Austausch mit den einzelnen Abteilungen zu pflegen und auf die Mitarbeiter einzugehen.“