Kunst in Krefeld „Die Hockende“ verschönert den Campus der Hochschule

Gestaltung ist auch ein Stichwort zur reichen Vita des Künstlers, Zeichners und Autors. Hans Joachim Albrecht kam im Jahr 1949 nach Krefeld, hat nach dem Abitur am Arndt das Studium an der Kunsthochschule in Kassel aufgenommen, war seit 1967 Dozent für Gestaltungsgrundlagen an der Werkkunstschule Krefeld und wurde 1970 Dekan des Fachbereichs Design an der neu gegründeten Fachhochschule Niederrhein. Von 1973 bis 2000 war Albrecht unter anderem Professor für Gestaltungslehre, plastische Gestaltung und Farbgestaltung. Seine Bücher sind zahlreich: Farbe und die Skulptur stehen im Mittelpunkt.