Krefeld: Die GSAK-App Sauberline im Test

Krefeld Die Smartphone-App der GSAK-Stadtreinigung verspricht schnelle Hilfe bei der Beseitigung wilder Müllkippen und eine übersichtliche Darstellung von Abfuhrterminen. Im Praxistest hat die App jedoch so ihre Macken — und muss sich Kritik der Nutzer gefallen lassen.

Wilde Müllkippen ganz einfach per App an die GSAK melden, den nächsten Müllabfuhr-Termin im Blick behalten oder Standorte von Hundekot-Stationen und Recycling-Containern erfahren: Das alles ist mit der GSAK-App fürs Smartphone möglich. Was auf den ersten Blick praktisch erscheint, muss sich im App-Store einige Kritik gefallen lassen und hat auch im Praxis-Test so seine Macken.