Steingärten in Krefeld : Die Grünen fordern Bericht über „Gärten des Grauens“

Krefeld Der Rat hatte vor Jahren planungsrechtliche Maßnahmen zum Umgang mit Schottergärten beschlossen. Die Politik interessiert, ob die Bemühungen der Verwaltung greifen.

Vor mehr als zwei Jahren hat der Stadtrat einstimmig eine bessere Information und planungsrechtliche Maßnahmen zum Umgang mit Schottergärten – sogenannten „Gärten des Grauens“ – beschlossen. Jetzt fragen die Grünen in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung nach ersten Ergebnissen. „Angesichts der Biodiversitätskrise, das heißt des Massensterbens von Arten in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit, von Starkregenereignissen und extrem langen Trockenperioden gewinnen Parks, Biotope, Grünbereiche und nicht zuletzt auch private Gärten immer mehr an Bedeutung. Das vor zwei Jahren beschlossene Maßnahmenpaket zum Umgang mit Steingärten – gemeint waren damals Schottergärten – zielt darauf ab, mehr Biodiversität in die Stadt zu holen“, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Müller. „Uns interessiert nun, ob die Bemühungen der Verwaltung bereits greifen oder ob nachgesteuert werden muss.“