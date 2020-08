Kommunalwahl in Krefeld : Pop-up-Wahlkampfbüro der Grünen in der Innenstadt eröffnet

Bis zur Kommunalwahl am 13. September sind Kandidaten der Krefelder Grünen im Wahlkampfbüro in der City anzutreffen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Grünen starten in die heiße Phase Kommunalwahlkampfs: An mehreren Tagen pro Woche ist seit Montag das Pop-up-Büro an der Evertsstraße geöffnet.

Die Krefelder Grünen wollen in der heißen Phase des Wahlkampfs optimal für die Bürger erreichbar sein. Am Montag hat die Partei zu diesem Zweck an der Evertsstraße 45 ein Pop-up-Büro eröffnet, das ab sofort an mehreren Tagen der Woche sowie zu individuell vereinbarten Terminen geöffnet ist. Auch Oberbürgermeister-Kandidat Torsten Hansen wird dort anzutreffen sein. Zum Beispiel am kommenden Freitag, 21. August, ab 13 Uhr. „Es war uns wichtig, eine Anlaufstelle in der Innenstadt zu haben“, sagt Hansen.

Bürger, die Interesse daran haben, bestimmte Kandidaten persönlich kennenzulernen, können sich verabreden, indem sie per E-Mail oder telefonisch Termine vereinbaren. Zu den Öffnungszeiten ist das Büro außerdem immer mit in der Partei Aktiven besetzt, so dass auch ein spontaner Besuch möglich ist, zum Beispiel, um sich über das Wahlprogramm zu informieren. Der Zugang ist barrierefrei. Möglich sei aber auch eine Outdoor-Sprechstunde. Dazu gibt es leicht zu transportierende Hocker, die bei Bedarf nach draußen mitgenommen werden können.

Das zuvor leer stehende Ladenlokal an der Evertsstraße liegt relativ zentral in der Innenstadt zwischen Hochstraße und Westwall. Grüne Banner und gelbe Blumen schmücken die große Glasfassade. Innen sind die Räume weniger wie ein Büro, sondern eher wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Eine große rote Eckcouch steht vor Raumtrennern mit der Aufschrift „Hansen für Krefeld“. Im vorderen Bereich gibt es eine Sitzecke mit Rasenteppich und bunten Papphockern. Zur Eröffnung werden Sekt und vegane Zimtschnecken angeboten.

Die Idee für das Pop-up-Wahlkampfbüro stammt von Karsten Ludwig, dem jungen Krefelder Kreisvorsitzenden. „Ich habe diesen Vorschlag schon vor rund einem Jahr gemacht. Denn unser eigentliches Büro an der Roßstraße ist nicht so gut erreichbar und wir wollten einfach näher an die Leute rankommen“, sagt er. Das Ziel, den einen oder anderen Wahlbezirk direkt zu holen, sei absolut realistisch, sagt er selbstbewusst. Torsten Hansen formuliert das Wahlziel seiner Partei als „20 Prozent plus“ für die Ratswahl sowie den Einzug in die OB-Stichwahl. Auch die Wahlparty am 13. September wird an der Evertsstraße stattfinden.

Der Wahlkampf sei in diesem Jahr insofern besonders, weil damit gerechnet wird, dass viele Wähler aufgrund der Corona-Krise die Möglichkeit der Briefwahl nutzen und schon in den nächsten Tagen ihre Stimme abgeben. Daher seien die Kandidaten schon seit Wochen in ihren Wahlbezirken aktiv.