Kinderbetreuung in Krefeld: „Bienenstock“ hat jetzt geöffnet

Nordbezirk Die Großtagespflege an der Nordstraße startet mit fünf Kindern.

Was im Oktober noch wie eine Baustelle aussah, ist inzwischen fertig eingerichtet und fest in Kinderhand. Im Bienenstock an der Nordstraße brummt es. Claudia Lobert und ihre Tochter Maite Chaves betreuen in den freundlich gestalteten Räumlichkeiten momentan fünf Kinder, davon eins inklusiv. „Die Arbeit mit den Kindern macht großen Spaß und wir fühlen uns richtig wohl in den Räumlichkeiten“, sagt Einrichtungsleiterin Lobert.