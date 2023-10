Krefelder Neuerscheinung Die größte Geschichte von St. Dionysius und den Gläubigen

Wie Germes-Dohmen in Erinnerung ruft, mussten sich die Krefelder Katholiken viele Jahrhunderte lang die Gleichstellung mit ihren reformierten Mitbürgern mühsam erkämpfen. Ausführlich widmet sie sich dem 19. Jahrhundert, als das katholische Leben in der Stadt (inklusive Vereins- und Schulwesen) blühte: so gab es an einem Weißen Sonntag allein 900 Kommunionkinder und in einem Jahr 1500 Täuflinge in St. Dionysius.