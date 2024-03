20. April „Die Goldenen Zwanziger“ beim Krefelder Theaterball

„Die Goldenen Zwanziger“ sind das Thema des Theaterballs in Krefeld am 20. April stattfinden wird. Wie beim letzten Mal, das war 2019, können die Gäste sich im Theater und in der Mediothek amüsieren. „Das ist nach fünf Jahren ein enormer Kraftakt“, sagte Generalintendant Michael Grosse und dankte besonders dem Sponsor Stadtwerke Krefeld und Evelyn Buchholtz von der Nachbarin Mediothek. Die Organisation ist nach den Corona-Jahren viel aufwendiger: „Wir sind froh, dass der Theaterball stattfinden wird.“