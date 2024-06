„Antico Velo“ in Krefeld Was es mit Knochenschüttlern und Fahrradröcken auf sich hat

„Das ist der Nachbau eines Hochrades. Wenn man aufsteigen will muss man seinen Fuß auf den Aufsteiger setzen, wobei dies an diesem Rad rechts und links möglich ist“, erklärt er und macht es direkt vor. Der linke Fuß wandert auf den Eisendorn am hinteren kleinen Rad. Die Hände am Lenker gibt Weimann dem Rad mit dem rechten Bein Schwung, zieht den rechten Fuß auf den rechten Dorn, balanciert sich aus und setzt den rechten Fuß vom Aufsteiger auf das Pedal. Sekunden später sitzt er in dem Sattel, der sich in rund 1,40 Meter Höhe befindet, und strampelt los. Ein spontaner Applaus wird laut. Eine Runde ums Rondell und er steigt in der gleichen Manier ab, nur dass es diesmal vom Pedal auf die Dorne geht, bevor abgesprungen wird.