Informationen zur Krefelder Historie gesucht Die Geschichte des Campus Fichtenhain

Die Geschichte des Campus Fichtenhain ist vielen völlig unbekannt. Quellen sind nur mühsam oder gar nicht zu finden. Die Archive scheinen die Historie des Areals auszusparen. Was heute Heimat diverser Firmen und Gastronomie in einer Parkanlage mit historischen Gebäuden ist, war früher einmal ein Erziehungsheim für Kinder und Jugendliche, Trinkerheilanstalt, Arbeitsdienstlager, SA Schulungslager, Kriegsgefangenenlager und Sitz eines Wehrmachtsstabes. Eine sehr wechselvolle und in weiten Teilen auch dunkle Vergangenheit liegt über dem Gelände. Aus einer Idee der Ratsgruppe Freie Wähler, den zugehörigen Friedhof zu einem Ort des Erinnerns und Gedenkens zu erweitern, entstand der Kontakt zu den Eigentümern der Waschküche, Ursula Rieskamp und Markus Jungbluth, die sich für die Idee interessierten. Es fand ein reger Austausch zu dem Thema statt.