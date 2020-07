Unternehmerinnen in Krefeld : Frauenpower am Großhüttenhof

Sabine Ruetz hat sich nach mehr als 20-jähriger Familienphase beruflich noch einmal ganz neu orientiert, in der Abendschule weitergebildet und sich am Großhüttenhof mit „Hautliebe“ selbstständig gemacht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Geschäfte am Großhüttenhof sind fest in Frauenhand. Jüngste im Bunde der Unternehmerinnen ist Sabine Ruetz, die nach langer Familienphase mit dem Kosmetikstudio „Hautliebe“ neu durchstartet.

Die Geschäfte Großhüttenhof am Stadtwald sind fest in Frauenhand. Das berichtet Sabine Ruetz, die sich nach 20-jähriger Familienphase vor kurzem als neueste in der Runde der Unternehmerinnen im ehemaligen Hühnerhof als Kosmetikerin mit ihrem Studio „Hautliebe“ selbstständig gemacht hat. Von den Nachbarinnen wurde sie mit offenen Armen empfangen. Gleich nebenan befinden sich das Schuhgeschäft Scarpetta, die Kleidungs- und Geschenkboutique NOI und der Frisör Fachwerk.

„Ich bin super unterstützt worden“, sagt die 52-Jährige, die jetzt noch einmal neu durchstartet. Denn keine zwei Monate nach der Eröffnung Mitte Januar kam Corona, so dass Ruetz bereits am 12. März erst einmal bis Mitte Mai schließen musste. In dieser Zeit beschränkte sich ihre Aktivität auf den Verkauf der Kosmetikprodukte. Da seien Mund–zu–Mund Propaganda und die Unterstützung der anderen Geschäftsfrauen als Werbung ganz wichtig gewesen.

Info Geschäfte am Großhüttenhof Hautliebe Zeit für Haut, Sabine Ruetz, Telefon 0157/34838641; Instagram und Facebook Der Geflügelhof wird von Stefanie Ritte geleitet, neben Eiern und Geflügelprodukten gibt es fertige Braten und Salate sowie Obst und Kuchen: grosshuettenhof-ritte@t-online.de Elke Zöllner bietet Kinderschuhe Scarpetta, kinderschuhe@scarpetta.de, Telefon: 7818730, Instagram und Facebook Friseursalon Fachwerk, Lisa Quiske und Stephanie Rehbein, Telefon 5128928 NOI Geschenkboutique, Gianna Daus und Pina Giunta, Telefon 3270918 www.noi-shop.com

Für Sabine Ruetz beginnt nach der Familienphase nun ein ganz neuer Lebensabschnitt. Auf eine Karriere hatte sie, wie viele Frauen ihres Alters, trotz Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau und anschließendem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre bewusst verzichtet. „Denn da kam mir die Liebe dazwischen“, erzählt sie. Zwei Söhne und eine Tochter kamen zur Welt. „Das war der schönste Job, den ich bis jetzt gemacht habe“, sagt die dreifache Mutter lachend. Als die Kinder größer waren und es zu Hause ruhiger wurde, suchte Sabine Ruetz nach anderen Tätigkeitsfeldern und einer neuen Struktur in ihrem Leben. Nach Aushilfsarbeiten bei einer Marketingfirma und einem Arzt wünschte sie sich einen kompletten Neustart. „Meine Familie hat mich voll und ganz unterstützt bei meinen Überlegungen und der anschließenden Umsetzung“, berichtet sie.

„Haut war schon immer mein Thema“, erklärt sie ihre Entscheidung, sich zur Kosmetikerin weiterzubilden. „Gerade wenn man selbst mit Unverträglichkeiten zu kämpfen hat, bekommt dies ja eine ganz andere Bedeutung“. An der Schrammek-Abendschule in Essen absolvierte sie eine zwölfmonatige Ausbildung in Theorie und Praxis mit dem Abschluss als dermatologische Kosmetikerin. Die Ausbildung erfolgte durch Heilpraktiker, der Fokus lag auf Anatomie und Dermatologie. Zu dieser Ausbildung kamen noch Zusatzausbildungen für Peeling und manuelle Lymphdrainage des Gesichtes hinzu. Der Neustarterin geht es nicht um Permanent-Make up oder dekorative Kosmetik, sondern um persönliche Beratung zur Pflege mit Hauptaugenmerk auf der Gesundung und Gesunderhaltung der Haut. Die Kosmetikerin kennt die Produkte, mit denen sie ihre Kunden behandelt, sehr gut, denn sie benutzt sie selber seit vielen Jahren. „Zu mir kommen Frauen, die Probleme mit ihrer Haut haben,“ berichtet sie. „Die jüngeren leiden meist unter Hautunreinheiten, oft ist aber auch ausgetrocknete oder irritierte Haut der Grund für einen Besuch bei mir.“ Steril wirkende Apparate oder Geräte findet man bei ihr nicht. Der Besuch bei ihr soll „etwas gemütlicher“ sein, „so, als ob man eine Freundin besucht“, beschreibt die aktive Sportlerin ihren Kosmetiksalon.