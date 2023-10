Firmenjubiläum im Hafen Krefeld Die „geheime Aufgabe“ der Pegels-Gruppe

Den Grundstein für das Unternehmen legte Otto Pegels (1898 – 1961) im Jahre 1923 an Standort in Tönisvorst, wo sich auch heute noch der Geschäftssitz des am Niederrhein verwurzelten Unternehmens befindet. Dabei hat das Familienunternehmen neben ruhmreichen Zeiten auch die ein oder andere Krise durchstehen müssen. So baute Otto Pegels Ende der 1930-er Jahre nach einem verheerenden Großbrand die Betriebsgebäude wieder neu auf. Anfang der 1950-er Jahre stiegen seine Söhne Helmut und Erich ins Geschäft ein. Mittlerweile wird die Pegels-Gruppe von Thomas Pegels und Dirk Bestendonk in dritter Generation geführt. Sein Sohn Julian leitet seit einigen Jahren die Geschicke des Unternehmens am Krefelder Hafen.