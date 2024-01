Keine Gebühren für Außengastronomie „Die Gastronomie in Krefeld hat Zukunft“

Sie liegt vielen Gastronomen in Krefeld schwer im Magen, die mit dem 1. Januar zurückgenommene Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent auf Speisen. Die Gastronomie steht damit vor einem weiteren Preisschub – auch in der Seidenstadt. „Natürlich belastet das die Gäste und Wirte“, sagt Antonios Arabatzis, Sprecher von rund 100 Wirten im Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Krefeld. Doch der langjährige Gleumes-Wirt gibt gleichzeitig auch optimistisch. Die zurückgenommene Mehrwertsteuer sei keinesfalls das „Damoklesschwert, das uns in den Ruin treibt“, betont er. „Die Gastronomie in Krefeld hat Zukunft.“