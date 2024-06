Jetzt gibt es auch im Stadtwald Probleme Zahl der Gänse am Stadtwaldweiher steigt stetig an

Krefeld · Die Gänse erobern jetzt auch den Stadtwald. Immer mehr der stattlichen Wasservögel sieht man am Ufer des Weihers. Die große Vogelschar hinterlässt so einiges an Dreck. Was die Stadt dagegen tun möchte. Und wie es mit den kranken Eichen auf der Stadtwaldwiese weitergeht.

22.06.2024 , 10:00 Uhr

Die Gänse-Population am Stadtwaldweiher wächst zusehends. Auch die Kothäufchen auf der Wiese werden entsprechend mehr. Foto: Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld