Aus den Stadtteilen : Streit schlichten: Preis für neues Modell

Das Kollegium der Forstwaldschule hat Schulungen für das erfolgreiche Streitschlichtungsmodell durchlaufen, das jetzt an der ganzen Schule eingesetzt werden kann. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Die Grundschule Forstwald wurde jetzt mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina van Mierlo

Nach mehrtägigen Schulungen hat Nicol Frank von der Forstwaldgrundschule erfolgreich die Streitschlichtungsausbildung beendet und fungiert durch zwei Zusatzkurse sogar bereits als Ausbilderin für die Kolleginnen, damit das erfolgreiche Streitschlichtungsmodell BMM (Bensberger Mediations-Modell) an der ganzen Schule eingesetzt werden kann. Das gesamte Kollegium hat außerdem eine schulinterne zweitägige Fortbildung durchlaufen – mit Erfolg, wie Schulleiterin Beate Gather bestätigt: „Es gibt tatsächlich weniger Streit, seit wir dieses Modell in den Schulalltag integriert haben“. Als Zeichen der offiziellen Anerkennung fand nun die Überreichung des Gütesiegels durch die bekannte BMM-Trainerin Meike Mennekes statt.

Das BMM ist eine konstruktive Konfliktbewältigungsstrategie, die Lehrer mit einer Erste-Hilfe-Technik in die Lage versetzt, den Kindern eine Möglichkeit zur Selbsthilfe zu geben. „Du hast mich geschubst!“ – „Aber du hast angefangen!“ Solche Auseinandersetzungen – oftmals um Nichtigkeiten – gibt es an jeder Schule. Bis dann der Friede, womöglich sogar dauerhaft, wiederhergestellt ist, vergeht kostbare Lernzeit, in der die anderen Schülerinnen und Schüler meist wenig effektiv arbeiten, die die anwesenden Lehrkräfte aber Mühe, Nerven und eben Zeit kosten. Und genau da setzt das BMM an, denn nicht nur die Eigenständigkeit beim Konfliktlösen, sondern auch die Streitprävention bilden die Basis dieses Streitschlichtungsmodells, welches allen Erst-bis Viertklässlern im Religionsunterricht nahe gebracht wird, so dass alle dieselben Regeln lernen, damit es im Falle einer Auseinandersetzung von jedem Kind angewendet werden kann.

Info Das Erfolgs-Modell beruht auf festen Regeln Das Bensberger Mediations-Modell ist eine Technik, die auf Prävention und Intervention von Auseinandersetzungen beruht und sich auf feste Regeln und Sprachrituale stützt, wodurch Kinder bereits im Grundschulalter eine immer gleiche Struktur erlernen können, um Konflikte zunehmend selbstständig zu lösen. Es gibt erst fünf andere anerkannte Schulen in Nordrhein-Westfalen.

„Das Besondere bei diesem Modell ist, dass es keinen Gewinner oder Verlierer gibt“, verdeutlicht Nicol Frank. Die Kinder lernen durch bestimmte Fragen, die sie sich und dem Streitgegner stellen, das Geschehene zu reflektieren und erkennen dadurch, dass auch sie Anteile an dem Konflikt haben. Für dieses Zweiergespräch gibt es in der Schule eine sogenannte Friedensecke. Dort steht eine von Schülerinnen und Schülern des Offenen Ganztages in den Sommerferien gestaltete Bank, auf die sich die beiden Streithähne zurückziehen können, um selbstständig ihrem Streit auf den Grund zu gehen und ihr Problem zu lösen. Diese Lösung sieht in jedem Falle vor, dass beide ihren Schuldanteil benennen und ihn wiedergutmachen, und zwar nicht nur durch eine Entschuldigung, die natürlich auch dazu gehört, sondern außerdem ganz konkret, etwa indem das Kind einen von ihm zerbrochenen Gegenstand ersetzen oder reparieren muss oder ein Kühlpack holen geht, um die Folgen eines tätlichen Angriffs zu lindern.

Bis es soweit ist und die Schüler schon selbst ihren Streit schlichten können, sind alle Lehrer mit Kärtchen mit den entsprechenden Fragen ausgerüstet, um bei Bedarf hilfreich zur Stelle zu sein, wenn zum Beispiel Erst- oder Zweitklässler noch nicht in der Lage sind, die Fragen zu lesen oder eigenverantwortlich eine Lösung zu finden. Doch auch die Kinder der dritten oder vierten Klasse benötigen manchmal noch Unterstützung, die dann von Nicol Frank in einem Sechsaugengespräch in ihrer wöchentlichen Streitschlichterstunde geboten wird. Oftmals sind die eigentlichen Streitsituationen aber nur die Spitze des Eisberges. Schubsen, beleidigen, provozieren, das sind häufige Ärgernisse mit Potenzial. Meistens gibt es jedoch dazu eine Vorgeschichte. Ein Viertklässler, der über seine Erfahrung mit einem Streitgespräch berichtet, gibt freimütig zu: „Der andere Junge und ich, wir mögen uns schon seit dreieinhalb Jahren nicht und haben uns geschubst und gestritten. Aber jetzt haben wir uns vertragen und eine Lösung gefunden. Jetzt spielen wir in den Pausen sogar zusammen Fußball.“ Er ist sich auch sicher, dass es zukünftig insgesamt weniger „Zoff“ geben wird und bestätigt dadurch noch einmal aus der Perspektive eines betroffenen Grundschulkindes die fachliche Einschätzung des Kollegiums.