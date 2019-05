Aus den Bezirksvertretungen : FDP fordert Parkraumkonzept für Bockum

Krefeld-Bockum Der Bürgerverein Bockum hatte auf unerlaubt parkende Autos an Haus Neuenhofen hingewiesen.

Das Thema „Parken in Bockum“ beschäftigt die Bezirksvertreter Ost in ihrer kommenden Sitzung am Donnerstag, 6. Juni, ab 17 Uhr im Rathaus Bockum. Aufhänger für die Diskussion sind die unbefugt an Haus Neuenhofen parkenden Autos, die besonders dem Bockumer Bürgerverein schon seit längerem ein Dorn im Auge sind. Mit seinem Anliegen hat sich der Vorstand nun an die Stadt gewandt.