Krefeld: Gebetswoche mit „Jesus celebration“ für Jugendliche

Krefeld Unter dem Motto „Einheit leben lernen“ lädt die Evangelische Allianz zu einer interkonfessionellen Woche der Gebete und Andachten ein.

(RP) Mit einem Gottesdienst in der Pauluskirche ist gestern die 173. Gebetswoche der Evangelischen Allianz eröffnet worden. Die Allianz lädt bis zum 20. Januar zu Gebetstreffen und Gottesdiensten ein – Motto „Einheit leben lernen“. Die Evangelische Allianz ist ein interkonfessioneller Bund aus Landeskirchen, Freikirchen, innerkirchlichen Gemeinschaften und freien Werken und wurde 1846 in London gegründet. An der Gebetswoche nehmen deutschlandweit rund 1000 örtliche Allianzen teil. Das Programm: