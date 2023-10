Klimaneutralität und Arbeitssicherheit Die erste Direktorin geht im Zoo an den Start

Krefeld · Im Krefelder Zoo steht zum Jahresende ein Wechsel an. Wolfgang Dreßen geht nach 20 Jahren als Zoodirektor in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt die Zoo-Veterinärin Stefanie Markowski an.

19.10.2023, 05:45 Uhr

Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen (links) und Zoo-Veterinärin Dr. Stefanie Markowski leiten den Zoo bis Ende des Jahres gemeinschaftlich. Das Duo wird begleitet von Prokurist Frank Rusch.. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer

Im Krefelder Zoo ist eine besondere Zeit herangebrochen. Seit diesem Monat stehen gleich zwei Geschäftsführer an der Spitze des Zoos. Neben Zoodirektor Dr. Wolfang Dreßen ist die Zoo-Tierärztin Dr. Stefanie Markowski seit dem 1. Oktober ebenfalls Geschäftsführerin. Allerdings trennen sich die Wege der beiden am 31. Dezember dieses Jahres. Dreßen verabschiedet sich in den Ruhestand und Markowski übernimmt den Posten der Zoodirektion und bleibt auch Geschäftsführerin.