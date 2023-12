Geschichte in Gelduba Es muss nicht immer der Goldhelm sein – die 11 tollsten Dinge aus dem Museum Burg Linn

8 Die römische Form dieser Soldatenhelme ist unverkennbar, auffällig ist jedoch der überdimensional große Nackenschutz. Es handelte sich um Bataverhelme. Die Bataver waren eine römische Hilfstruppe, gebildet aus Germanen. Hilfstruppe ist untertrieben, die Bataver-Einheiten waren Elitetruppen - und die Bataver stolze Krieger. Die auffällige Helmform war wahrscheinlich ein Erkennungszeichen. Was mit bloßem Augen kaum zu sehen, im Röntgenbild aber gut zu erkennen ist, ist die Verzierung: Auf einem Helm war in Messing die Darstellung von zwei Delphinen angebracht, die sich auf der Stirnseite anschauten. Beide Helme gehörten wohl zu zwei Batavern, die in der Bataverschlacht 69 n. Chr. getötet wurden. Ihre Helme dienten als Trophäen. Woher man das weiß? Die Helme wurden an markanten Stellen gefunden: An leichten Erhebungen in der Nähe von Eingängen zum Römerlager Gelduba. Die Helme waren dort wohl auf Stangen präsentiert - als Zeichen des Sieges über die verräterischen Bataver, die der römischen Armee beinahe eine böse Niederlage zugefügt hätten. Die Bataver überfielen Gelduba, gewannen fast die Oberhand, metzelten sogar schon im Lager Gelduba Römer nieder, als nachrückende Truppen zu Hilfe kamen und die Schlacht trotz hoher römischer Verluste doch noch gewannen. Von der blutigen Auseinandersetzung zeugen zahlreiche Funde, unter anderem rund 200 Pferdeskelette.