Aus den Stadtteilen : Franken-Eis wechselt die Straßenseite

Krefeld An der Uerdinger Straße ist die beliebte Eisdiele „Franken“ beheimatet. Nun zieht Franken-Eis auf die gegenüberliegende Seite. Dann gibt es auch Sitzmöglichkeiten.

Seit 16 Jahren betreibt das Ehepaar die Eisdiele Franken-Eis an der Uerdinger Straße, Ecke Florastraße. Die Geschichte von Franken-Eis, nach den Rezepten des Konditormeisters Reinhardt Paradys aus Kempen, begann bereits Anfang der 60er Jahre. 1980 übernahmen dann Willy Franken und seine Frau Claudia das Eisgeschäft von den Eheleute Gillissen in der Dießemer Straße. Im Frühjahr 1983 eröffneten die Frankens die Eisdiele Franken-Eis an ihrem heutigen Standort.

In der Geschichte von Franken-Eis hat sich also in all den Jahren einiges geändert, und bald schon steht der Eisdiele eine weitere Veränderung bevor: „Leider ziehen wir nach 16 Jahren um“, erzählt Gerlinde Treecken. Mit dem Verkauf des Ladenlokals und einer Erhöhung des Mietpreises hätten sie sich einen neuen Standort für ihren Eisladen suchen müssen, der bald gefunden wurde. „Das war wie ein 6er im Lotto!“, freut sich Klaus Treecken über das Ladenlokal gegenüber. Er habe bereits an dem Tag, an dem das Ladenlokal zum Verkauf gestanden habe, dort angerufen. Auch wenn die Treeckens ein wenig traurig über den Umzug sind, bringt die Veränderung auch Vorteile mit sich. „Vor dem neuen Ladenlokal ist Platz für 15 Sitzplätze“, erklärt Gerlinde Treecken. „Bisher ist es ja so, dass die Kunden hereinkommen, ihr Eis kaufen und dann wieder gehen.“ Dies ändere sich ab Februar.