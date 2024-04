Neues Parkraumkonzept für Krefeld-Bockum Große Bauprojekte an der Grotenburg und die Folgen für den Verkehr

Krefeld · Rund um das Stadion an der Berliner Straße werden in den nächsten Jahren neue Gebäude entstehen. Davon ist auch der Verkehr betroffen. Wie Autos künftig wo parken dürfen und welche Straße in Zukunft umgestaltet wird.

29.04.2024 , 06:50 Uhr

Dieser neue Mensa-Container steht bereits auf dem Parkplatz P2. Daneben ist ein Erweiterungsgebäude für die Grundschule geplant. Foto: Stadt Krefeld/A.Bischof

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld