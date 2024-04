Schulen, Feuerwehren, Theater, Veranstaltungshalle und andere Vorhaben in Krefeld Die Prioritäten-Bauliste der Stadt – Projekte für eine Milliarde Euro

Die rund 200 Mitarbeiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) bearbeiten zurzeit Projekte im Wert von rund einer Milliarde Euro. Das ZGM stellt jetzt in der Sitzung im zuständigen Betriebsausschuss die zweite Fortschreibung der Prioritätenliste vor, in der die Stadt transparent macht, welche Projekte als wie wichtig eingestuft und in welcher Phase der Bearbeitung die Maßnahmen sind. Die Liste, die 140 Posten umfasst und bis ins Jahr 2028 vorausblickt, ist dauernd in Bewegung: „Wenn neue Projekte hinzukommen, müssen wir die Prioritätenliste neu ausrichten; einige Projekte rutschen dann nach hinten“, erläutert ZGM-Leiter Rachid Jaghou. Wenn es schneller gehen soll, ließe sich das nur über mehr Mitarbeiter bewerkstelligen. Jaghou betont, dass in der Prioritätensetzung auch die Machbarkeit mit der Personalstärke des ZGM eingepreist ist – insofern spiegelt die Liste die Leistungskapazität der Stadt beim Bauen wider.