Kreuzung jetzt offiziell freigegeben : Marcelli-Kreuzung: Die Bauarbeiten sind beendet

Krefeld-Verberg Am heutigen Freitag geben Vertreter der Bezirksvertretung Ost und des Bürgervereins Verberg die neu gestaltete Marcelli-Kreuzung offiziell für den Verkehr frei.

Krefelds bekanntestes Nadelöhr gehört endlich der Geschichte an. Nach monatelangen Bauarbeiten und einem Jahrzehnt voller Diskussionen ist die Marcelli-Kreuzung endlich fertig. Grund genug für die Mitglieder der Bezirksvertretung Ost und des Verberger Bürgervereins, das Ende der Dauer-Baustelle offiziell zu verkünden. An der Kreuzung Moerser Straßen/ Heyenbaumstraße/ Hökendyk gibt es jetzt eine Linksabbiegespur für drei bis vier Fahrzeuge, die in die Heyenbaumstraße führt. Dadurch kann der Geradeaus-Verkehr, für den eine neue Spur geschaffen wurde, ungehindert Richtung Innenstadt fließen.

Die Marcelli-Kreuzung war jahrelang wegen ihrer mangelhaften Verkehrsführung in den Schlagzeilen. Bereits 2008 gab es erste Diskussionen, als nach Errichtung einer neuen Ampelanlage lange Staus wegen zu kurzer Grün-Phasen und der Linksabbieger in die Heyenbaumstraße entstanden. Autofahrer „lösten“ das Problem, in dem sie den Rad- und Fußweg nutzten, um sich an den Linksabbiegern vorbeizuschlängeln. Die Stadt schob diesem gefährlichen Verhalten einen Riegel vor und setzte 2013 einen Plastikpoller vor diesen Weg, der in der Zeit darauf regelmäßig verschwand oder einfach umgefahren wurde. Es folgten verschiedenste Vorschläge, die jedoch alle nicht umgesetzt wurden. Erst Ende 2017 fand man die Lösung, die darin bestand, den Rad- und Gehweg aus nördlicher Richtung vor dem Hökendyk um einige Meter nach rechts zu verlegen, um damit Platz für die Linksabbiegespur zu schaffen.