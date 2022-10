Auf Gleis 1 des Krefelder Hauptbahnhofs : Bahnhofsmission mit Internet-Ecke

Krefeld Die Anlaufstelle für Menschen in Not ist für 90.000 Euro modernisiert worden. Das meiste Geld kam von einem anonymen Spender. Jetzt gibt es auf Gleis 1 des Hauptbahnhofs neben frischem Kaffee auch W-Lan.

Die Bahnhofsmission in Krefeld ist wieder geöffnet. Nach einem ausgiebigen Umbau finden Mitarbeiter und Gäste nun vor allem mehr Platz, aber auch eine angenehmere und modernere Atmosphäre vor. Insgesamt 90.000 Euro investierte die Diakonie als Träger der Mission in die Maßnahme, die zu einer zweimonatigen Schließung führte.

Interessierte Bürger können sich entweder persönlich an der Bahnhofsmission (Hauptbahnhof, Gleis 1), per E-Mail unter bahnhofsmission@Diakonie-krefeld-viersen.de oder unter Telefon 02151 314050 melden.

Die Finanzierung erfolgte vor allem durch zwei Spenden. „Wir hatten zunächst eine Erbschaft über 10.000 Euro. Den weitaus größten Teil aber hat ein anonymer Spender oder eine Spenderin aus Krefeld gegeben. 80.000 Euro waren es. Den Namen oder die Identität kennen wir aber tatsächlich selbst nicht. Trotzdem wollen wir natürlich einen ganz herzlichen Dank an seine oder ihre Adresse richten“, betonte der für die Bauleitung verantwortliche Karsten Ludwig. Der Krefelder Bürgermeister (Grüne) ist in seiner Funktion als Mitarbeiter der Diakonie federführend beteiligt.

Das Facelift des Gebäudes habe insgesamt rund eineinhalb Jahre in Anspruch genommen. „Der größte Teil davon war reine Bürokratie. Das Gebäude gehört der Bahn, und da sind die Zuständigkeiten sehr komplex. Es war schon ein sehr großes Projekt“, betonte er. Umso glücklicher sind alle Beteiligten, dass es nun geschafft ist. „Mein Dank geht vor allem an die Ehrenamtler, die die Zeit des Umbaus mitgetragen und mitdurchlitten haben. Die Bahnhofsmission ist für Menschen, die in Not sind – egal ob obdachlos, auf einem Bahnhof ,gestrandet‘ oder bestohlen – der wichtigste Anlaufpunkt“, sagte Superintendentin Barbara Schwahn bei der Wiedereröffnung. Der Leitspruch einer Diakonie hier in der Umgebung sei nach langer Suche „Wir leben Nächstenliebe“ – und „das wird kaum irgendwo so gelebt wie hier“, erklärte die Superintendentin.