Vorbereitungen laufen auf Hochtouren Die Badesaison im Bockumer Freibad beginnt am 30. Mai

Die Vorfreude dürfte groß sein. Auch wenn das Wetter sich derzeit wechselhaft und mitunter kühl präsentiert, freuen sich die Schwimmfreunde auf die Freibadsaison. Regelmäßig und gelegentliche Schwimm- und Badefreunde einte in der Vergangenheit oft die Unzufriedenheit über die Möglichkeiten zur Ausübung ihres Hobbys oder Sports. Die Schwimmbäder in der Stadt Krefeld – und dazu zählt auch das Badezentrum Bockum – sind in die Jahre gekommen und müssen wegen technischer Mängel phasenweise geschlossen bleiben.