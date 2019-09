Bezirksvertretung Ost : Ärger über Stillstand im Sollbrüggenpark

Der Wassergraben im Solllbrüggenpark ist verschlammt und stinkt. Der Bürgerverein Bockum hatte Ende 2018 einen Teil des Grabens saniert. Foto: Lez

Krefeld In der Bezirksvertretung Ost kritisierte Angelika Brünsing (CDU) scharf die ausstehenden Sanierungsarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Der Wassergraben an Haus Sollbrüggen beschäftigte die Mitglieder der Bezirksvertretung (BZV)Ost einmal mehr am Dienstag in ihrer 32. Sitzung. Anlass für die Diskussion war ein Schreiben des Bürgervereins Bockums. Darin beklagt Geschäftsführer Jörg Ludewig, dass sich einige „Gewässerteile in einem absolut desolaten Zustand“ befänden. Betroffen sind die Bereiche, die nicht vom Bürgerverein entschlammt wurden.

„Der Bürgerverein Bockum hat mit großem finanziellen Aufwand, finanziert durch Zuwendungen und Spenden, einen Teil des Grabens bereits fachgerecht sanieren lassen“, schreibt Ludewig und fragt, wann die Stadt Krefeld nun ihren Teil zur Entschlammung des Grabens beitragen werde. Bei Gesprächen mit einem Mitarbeitern des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz sei ihm mitgeteilt worden, dass es dazu noch keine Informationen gebe „ und dieser Vorgang vielleicht in den ca. 25, in seinem Büro stehenden Umzugkartons, verborgen sein könnte. Außerdem sei sein Fachbereich momentan sehr überlastet mit anderen Maßnahmen und personell nicht entsprechend aufgestellt“, zitiert Ludewig den Mitarbeiter und bittet um Unterstützung durch die BZV, damit mit den erforderlichen Sanierungsarbeiten zeitnah begonnen werden könne.

Info Haus Sollbrüggen und der Wassergraben Der Wassergraben ist für das Gesamtbild der Parkanlage von essentieller Bedeutung. Haus Sollbrüggen war ein ehemaliges Rittergut und wurde im 19. Jahrhundert im Stil des Klassizismus restauriert. In Anlehnung an die historische Nutzung der Anlage soll der Wassergraben an einen Burggraben erinnern und ist damit wichtig für die Gesamterscheinung der Anlage. Seit 1925 ist der Park mit dazugehörigem Herrenhaus in städtischem Besitz und seit 1955 Heimstätte der Musikschule Krefeld. Haus Sollbrüggen und der dazugehörige Park stehen unter Denkmalschutz.

Im Haushalt 2020 sind 127.000 Euro für die Sanierung des Grabens eingestellt, was darauf schließen lässt, dass erst kommendes Jahr mit einer Fortsetzung der Arbeiten zu rechnen ist. Das ärgert CDU-Bezirksvertreterin Angelika Brünsing. Sie wetterte: „Da krieg ich so ‚nen Hals, wenn ich das höre. Es ist ein Trauerspiel, dass das, was von den Bürgern mit viel Mühe Instand gesetzt wurde, dadurch wieder verkommt.“ Auch FDP-Vertreter Paul Hoffmann ist mit der Vorgehensweise der Stadt nicht einverstanden. „Das hätte längst fertig sein müssen. Da muss schnell was passieren.“

Die Kritik ist nicht neu. Bereits vor einem Jahr, als die fehlenden Gelder für 2019 öffentlich wurden, hatte Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel (SPD) das Aussetzen der Arbeiten beklagt. „Da kann ich mir gut vorstellen, dass viele sich fragen: Lohnt sich staatsbürgerliches Engagement unter solchen Umständen überhaupt?“, hatte er damals verärgert gesagt und Bockumer Ratsmitglieder .aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass der Baubeginn im Haushalt auf das Jahr 2019 vorgezogen wird.

Nun bleibt es wohl bei 2020. Von den Bemühungen des Bürgervereins, der Ende vergangenen Jahres für über 10.000 Euro den Graben-Abschnitt zwischen der heutigen Eingangs- und der historischen Brücke saniert hatte, wird dann möglicherweise nur noch wenig zu sehen sein.