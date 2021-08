Ausstellung am 28. und 29. August in der ehemaligen Volksschule : Die Ateliertüren öffnen sich im Pausenhof

Krefeld Bei den Krefelder Künstlerinnen und Künstlern an der Marktstraße 161 ist derzeit die Freude sehr groß, dass es am kommenden Wochenende endlich wieder eine ziemlich normale Jahresausstellung geben kann.

„Dieses Jahr wie immer!“ „Gott sei Dank!“ „Die eigentliche Begegnung, das ist das Wichtigste.“ „Das hat im letzten Jahr keinen Spaß gemacht.“ Die Freude in der Künstler*innengemeinschaft im Pausenhof an der Marktstraße 161 ist groß, dass es in diesem Jahr endlich wieder eine ziemlich normale Jahresausstellung geben kann. Am kommenden Wochenende (28./29. August) stehen die Ateliertüren in der ehemaligen Volksschule jeweils von 12 bis 19 Uhr für das Publikum offen.

Die neuesten Arbeiten aus den Jahren 2020 und 21 werden gezeigt. Im Atelier von Barbara Freundlieb ist der topaktuelle Bezug zur Hochwasser-Katastrophe in ihrem Ölgemälde „Kopfkino“ unverkennbar. Die Künstlerin hatte das Bild in einer Ausstellung in Schleiden-Gemünd gezeigt und nun besitzt es den typischen Schmutzrand durch die Wasserfluten der Olef. Diese Linie hebt die Malerin noch mit Abschnitten von Flatterbändern hervor.

Info Es besteht eine Maskenpflicht Für die Ausstellung sind wegen der Corona-Pandemie zu beachten: Besucher müssen genesen, vollständig geimpft sein oder einen gültigen Schnelltest haben. Am Eingang werden die Besucher handschriftlich registriert. Es besteht eine Maskenpflicht.

Feine Linien mit dem Tuschestift gezeichnet, bestimmen die Arbeiten von Inken Horn gleich im Eingangsflur der einstigen Schule. Es sind „Traumsequenzen“, in denen der Alptraum Hochwasser jedoch nicht vorkommt. Auch Corona ist kein Thema in ihren Zeichnungen. Die auf die Entfernung geschlossen wirkenden Flächen werden durch kleinste Kringel gebildet, sie erscheinen wie enge Netze oder dichte Gewebe.

Im ehemaligen Klassentrakt auf der westlichen Seite des Pausenhofs stellen drei Künstler in einem Raum ihre neuesten Arbeiten aus. Hans-Jörg Buschmeier hat sich in den zwei Acrylbildern „Waste“ (Abfall) und Waste 2“ mit dem Müllproblem beschäftigt. Seine Farbgebung ist dabei eher künstlerisch inspiriert.

Peter Schmitz greift in seinem großformatigen Ölgemälde „Der Schamane“ die Erstürmung des Kapitols in Washington im vergangenen Januar auf. Ein als Schamane verkleideter Mann fiel dabei optisch schon auf. Ungefähr in Lebensgröße hat Schmitz ihn in klassischer Ölmalerei in ein vielsagendes Ambiente gesetzt. Der vermeintliche Schamane schwebt über dem Boden – er hat die Bodenhaftung verloren. Zum anderen befindet er sich vor einem dichten Birkenwald. „Die Birke steht für Neubeginn, denn der Baum gehört zu den Pionierpflanzen auf Schuttflächen“, sagt der Maler. Aber die dichten und senkrechten Stämme lassen sich auch als Gefängnisgitter interpretieren.

Bei den Arbeiten von Frank Bernemann erscheinen Porträts hinter Schleiern oder im dichten Nebel. Auf die Porträts hat der Keramikdesigner bis zu 40 feine Schichten weißes Wachs gelegt und anschließend glattgezogen, so dass es nur einen verschwommenen Eindruck von dem Gesicht gibt – das Porträt soll so seine Identität verlieren, nur noch schemenhaft ist es zu erkennen.

Die Künstlerin Christine Prause bevorzugt bei den übermalten Lithographien dagegen kräftige Farben. In ihrer Arbeit „Dame in Rot“ ist die historische Vorlage eines Gemäldes von Jan Vermeer van Delft trotz der zeitgenössischen Interpretation unverkennbar.

Ein breites Spektrum aktuellen Krefelder Kunstschaffens ist auch dieses Jahr – endlich – wieder in der Ausstellung im Pausenhof zu sehen.