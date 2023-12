Ein Blick in die Sterne Die astronomischen Ereignisse in 2024

Mars erscheint Mitte Mai am Morgenhimmel und kommt am 16. Januar 2025 in Opposition zur Sonne. Jupiter hat am 7. Dezember 2023 im Sternbild Stier seine Oppositionsstellung erreicht und kann bis Ende April am Abendhimmel beobachtet werden. Am 18. Mai steht er in Konjunktion zur Sonne und taucht Mitte Juni am Morgenhimmel auf. Saturn steht am 28. Februar in Konjunktion zur Sonne, erscheint Ende März am Morgenhimmel und steht am 8. September im Sternbild Wassermann in Opposition zur Sonne. Bis Ende Dezember ist der Ringplanet am Abendhimmel vertreten.