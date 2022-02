Nachfrage nach Fachkräften ist ungebrochen : Die Arbeitslosenquote in Krefeld steigt auf 9,9 Prozent an

Die Arbeitslosenquote in Krefeld steigt auf 9,9 Prozent an

Die Zahl der Arbeitslosen steigt wieder an. In der Stadt Krefeld liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 9,9 Prozent (Dezember 2021: 9,6 Prozent, Januar 2021: 11,6 Prozent), im Kreisgebiet Viersen nun bei 5,4 Prozent (Dezember 2021: 5,2 Prozent, Januar 2021: 6,3 Prozent). „Mit dem Anstieg im Vergleich zum Vormonat war saisonal bedingt zu rechnen. Dieser fällt erfreulicherweise sogar etwas moderater als zu Vorpandemiezeiten aus“, sagt Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen.

Der Experte ist nicht überrascht über die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt im Januar, welche 21.001 arbeitslose Personen im Agenturbezirk ausweisen, eine Steigerung von 667 im Vergleich zum Vormonat. Immer noch sei das Quartals- und zeitgleich Jahresende ein typischer Kündigungstermin. Ebenso führten zum Jahresende auslaufende befristete Verträge im Januar zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. „Gegenüber dem Januar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 3.534 Personen gesunken. Hier machen sich die enormen Aufholeffekte seit Februar 2021 bemerkbar, so dass das Vorpandemieniveau inzwischen erreicht beziehungsweise in der Stadt Krefeld sogar unterboten wurde“, erklärt Imkamp weitere Eckwerte. „Der Arbeitsmarkt befindet sich insgesamt in einer äußerst stabilen Verfassung, auch wenn im Februar saisontypisch mit einer weiteren Steigerung der Arbeitslosigkeit gerechnet werden muss“, lautet sein Resümee für den Januar und der Ausblick auf die weitere Entwicklung.