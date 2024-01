Im Zoo Krefeld Was ein Zoo-Tierpfleger heute alles leisten muss

Sven Dio ist ein alter Hase. Seit 2001 arbeitet der gelernte Tierpfleger im Krefelder Zoo. Zuvor hatte er das Metier in Hamburg von der Pike auf gelernt. 15 Jahre lang war er in Krefeld in den verschiedenen Revieren eingesetzt, war am Ende als fester Pfleger für die Menschenaffen zuständig. Heute „pflegt“ Dio die Pfleger, wie er es schmunzelnd nennt. Als Inspektor ist er quasi der Vorarbeiter der 33 Tierpfleger im Krefelder Zoo. Bald sollen es 34 sein, denn das Zoo-Team sucht Verstärkung.