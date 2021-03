Tierschutz in Krefeld : Wer hilft Lurchen über die Straße?

Krefeld Amphibienfangzäune sollen Kröten davor schützen, überfahren zu werden. Es werden noch Mitbürger gesucht, die den Tieren über die Straße helfen.

Seit wenigen Wochen wandern in Krefeld Frösche, Kröten und Molche wieder aus den Winterquartieren zu ihren Herkunftsgewässern, um dort abzulaichen. Dabei müssen sie häufig Straßen queren und laufen Gefahr, von Kraftfahrzeugen überfahren zu werden. Zum Schutz der Tiere werden im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde im Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz temporäre Amphibienfangzäune aufgestellt. Diese Schutzmaßnahme ist allerdings nur erfolgreich, wenn sich genügend ehrenamtliche Helfer finden. Der Fachbereich Umwelt sucht nun wieder Unterstützer. Für sechs bis acht Wochen von Februar bis April tragen die Helfer abwechselnd morgens und abends die Lurche über die Straße. Für die Betreuung des Amphibien-Schutzzaunes an der Breitenbachstraße in Oppum, und an den Fangzäunen im Hülser Bruch werden in diesem Jahr dringend weitere Helfer gesucht. Auch für die Fangzäune an der Rennbahn sowie an der Ossumer Straße in Linn ist Unterstützung gefragt. Interessenten für die Artenschutzmaßnahme melden sich bitte bei Andrea Funke, Untere Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld, unter Telefon 02151 1864427 oder per E-Mail an andrea.funke@krefeld.de.