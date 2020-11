Kunst in Krefeld : A-Gang-Künstler sagen Kunst-Wochenenden ab

Kunst in Krefeld

Krefeld Das Jubiläum im Frühjahr fiel in den Lockdown. Deshalb hatten die Künstlerinnen und Künstler auf die Termine im Herbst gehofft. Doch auch im November gibt es keinen Atelierrundgang.

Es war zu erwarten. Doch diese Entscheidung ist den Künstlern des A-Gangs besonders schwer gefallen: Die Wochenenden der offenen Ateliers am 7./8. sowie 14./15. November haben sie jetzt abgesagt. Das Jubiläum – 50. A-Gang – im Frühjahr war Corona-bedingt schon ausgefallen, die Nummer 51, die eigentlich die 50. ist, nicht feiern zu können, ist doppelt bitter. „Für Interessenten sind generell das ganze Jahr über Einzelbesuche in den Ateliers des A-Ganges nach telefonischer Absprache möglich“, heißt es. Einzige Ausnahme: die Pförtnerloge, die nur als Gastspielort dabei ist. Die A-Gang-Mitglieder freuen sich auf „maskierten Besuch“. Einige Kunstwerke sind auch bei „Ebenerdig“ am Westwall, direkt gegenüber dem Kaiser-Wilhelm-Museum, zu sehen.