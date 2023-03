Seit Montag keine Spur 15-jähriges Mädchen aus Fischeln vermisst

Seit Montag wird die 15-jährige Anet Z. aus Krefeld-Fischeln vermisst. Das Mädchen hatte laut Mitteilung der Polizei gegen 7.30 Uhr das Haus verlassen, um zur Schule zu gehen. Am Nachmittag ist sie nicht nach Hause gekommen, war am Montag aber auch nicht in der Schule. Die Vermisste hat Bezüge nach Düsseldorf. Sie führt kein Mobiltelefon mit. Sie ist 1,56 Meter groß und schlank. Sie hat langes, dunkles, meist zu einem Zopf gebundenes Haar. Sie war mit einem langen schwarzen Mantel, einer dunkelblauen Jogginghose und einem weiß-rosa Oberteil bekleidet. Dazu trug sie schwarze Uggs. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Bekannte hatten schon eine Suchaktion über Facebook gestartet. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (RP)