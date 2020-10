Ehrung in Krefeld : Goldenes Kronenkreuz der Diakonie für Heike Kaminski

Krefeld 25 Jahre im Dienst für Krefelder Senioren: Jubilarin wechselt ins Gerhard-Tersteegen-Haus.

Vor 25 Jahren hat Heike Kaminski ihren Dienst in der Senioreneinrichtung Dreikönigenhaus in der Krefelder Innenstadt aufgenommen. Die Trägerschaft hatte kurz zuvor der Neukirchener Erziehungsverein von der altkatholischen Gemeinde übernommen. 22 Jahre lang versorgte die Jubilarin dort in der Hauswirtschaft die Bewohner und kümmerte sich um deren leibliches Wohl. Nachdem das Dreikönigenhaus geschlossen wurde, begleitete sie 2017 den Umzug in das neu errichtete Pflegezentrum Bonhoeffer-Haus nach Hüls.

Jetzt wurde Heike Kaminski in einer Feierstunde im engsten Kreis von Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Direktor des Neukirchener Erziehungsvereins, mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie geehrt. In seinen Dankesworten beschrieb er die 59-Jährige als eine Mitarbeiterin, die 25 Jahre lang den diakonischen Auftrag als Zusammenspiel von Leib- und Seelsorge lebt und die ihre Arbeit immer nach diesen Maximen ausgerichtet hat.

Neue berufliche Chancen wird Heike Kaminski künftig ergreifen: Sie wechselt in die andere Krefelder Senioreneinrichtung des Erziehungsvereins, in das Gerhard-Tersteegen-Haus in Dießem. Geschäftsbereichsleiterin Angela Prietz, Einrichtungsleiterin Kira El Kaamouzi und Hauswirtschaftsleiter Patrick Lier begrüßten sie und wünschten ihr auch in der neuen Umgebung viel Freude an der Arbeit in der Hauswirtschaft.