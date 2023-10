Mitarbeiter schlagen Alarm Diakonie kämpft für Erhalt der sozialen Dienste

Diakonie Krefeld & Viersen unterstützt den Aufruf „NRW bleib sozial!" und nimmt mit 30 Beschäftigten an Kundgebung in Düsseldorf teil. Die soziale Landschaft in Krefeld und der Region sowie in ganz Nordrhein-Westfalen steht vor nie dagewesenen Herausforderungen. Die Diakonie unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und unterstützt den Aufruf NRW, bleib sozial! der Freien Wohlfahrtspflege NRW.