525 Mitarbeiter sind im Paketzentrum Krefeld beschäftigt : DHL-Zentrum bearbeitet 2021 rund 111 Millionen Pakete

Der 29-jährige Tobias Zimmermann leitet seit zwei Jahren den Betrieb des Paketzentrums in Krefeld. Foto: DHL

Krefeld Verkehrsstärkster Tag des Weihnachtsgeschäfts war der 14. Dezember mit 577.525 Sendungen in 24 Stunden. „Eine echte Spitzenleistung“, lobt der Leiter des Paketzentrums Tobias Zimmermann.

Im DHL-Paketzentrum an der Anrather Straße in Krefeld haben die Mitarbeiter im vergangenen Jahr rund 111 Millionen Pakete bearbeitet, so viele wie noch nie. Verkehrsstärkster Tag des Weihnachtsgeschäfts in der Seidenstadt war der 14. Dezember 2021 mit 577.525 Sendungen in 24 Stunden. Damit wurde der lokale Rekord aus 2017 mit damals 576.000 Sendungen am Tag übertroffen. Das Paketzentrum Krefeld ist eines der stärksten im DHL Paketnetzwerk.

„Eine echte Spitzenleistung“, lobt der Leiter des Paketzentrums Tobias Zimmermann sein Team und zieht eine positive Bilanz: „Wir sind sehr gut durch dieses von Corona geprägte Jahr gekommen und konnten die hohe Sendungsmenge auch in den besonders herausfordernden Weihnachtstagen meistern.“ 525 Mitarbeiter sind derzeit im Paketzentrum beschäftigt. Zimmermann: „Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdowns befinden wir uns sozusagen in einem Dauer-Weihnachts-Zustand. Zum Starkverkehr haben wir über 100 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb eingestellt, um die hohen Sendungsmengen zu bearbeiten.“

Neben den Paketen sieht die Deutsche Post DHL ein Wachstum auch bei größerformatigen Briefsendungen. Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen haben insbesondere in Pandemiezeiten an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Menschen online einkaufen. Eine der Maßnahmen zur Bewältigung der hohen Mengen ist die Verschiebung kleinformatiger Sendungen aus dem Paketnetz in den Briefstrom mit der Zustellung der kleinformatigen Pakete in den Brief- und Verbundbezirken.