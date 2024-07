Bund, Länder und Kommunen in der Pflicht DGB fordert Mietenstopp für Krefeld

„Wenn die Mieten in Krefeld weiter so steigen, kann sich bald keine Verkäuferin oder kein Zugbegleiter mehr das Wohnen in unserer Stadt leisten. Lohnsteigerungen werden dadurch direkt wieder aufgefressen. Um Bestandsmieter zu schützen, muss auch die Landesregierung ihre Hausaufgaben machen und das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes in NRW als Rechtsverordnung in Kraft setzen. Über dieses Instrument wird die Immobilienspekulation erschwert. Wer Mietwohnungen in Eigentum umwandeln will, muss sich das dann von der Stadt genehmigen lassen‘‘, ergänzt Einfalt.