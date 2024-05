Gewerkschaftten feiern den 1. Mai erstmals auf dem Platz der Wiedervereinigung Die Würde der Maifeierlichkeiten – wie alles mit einem Massaker begann

Bilderbuchwetter, neuer Ort, neue Ausrüstung, neues Konzept: Die Premiere der Maifeierlichkeiten auf dem Platz der Wiedervereinigung hätte besser nicht ausfallen können – bis zu 700 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, feierten ein Fest, bei dem diesmal besonders auch an die Anfänge des Kampftags der Arbeit erinnert wurde. Krefelds DGB-Chef Philipp Einfalt berichtete in seinem Grußwort von den dramatischen Tagen des Jahres 1886 in den USA, in denen es im Zuge eines Generalstreiks zu einer Spirale der Gewalt kam. Aus diesen Vorkommnissen entwickelte sich die Tradition des 1. Mai. Es ist kein Zufall, dass diese Wurzeln in der ersten Demokratie der Neuzeit liegen: In keiner Diktatur ist Vergleichbares entstanden – die Gewerkschaften in der DDR zum Beispiel waren Instrumente der Herrschaft.