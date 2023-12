Baustein der Wärmwende Deutschlands modernster Wärmespeicher nimmt Betrieb auf – Baustein der Wärmewende in Krefeld

Gute Laune: Liedtke sprach von „Krefelds neuem Lieblingspott“, der das Zeug habe, zum Wahrzeichen Krefelds zu werden, und in Sachen Wärmewende ein Leuchtturmprojekt sei. Wie wichtig diese Speichertechnik für die Wärmewende in Krefeld ist, machte schon der Umstand deutlich, dass neben den Spitzenleuten der SWK auch Umweltdezernentin Sabine Lauxen und die Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws (Grüne) anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme zugegen waren. „Dieser Speicher ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Klimaschutzstrategie“, sagte Lauxen, „wir brauchen dezentrale Bauwerke sowie verschiedene Modelle und Energieversorgungsstrukturen.“ Neben Fernwärme nannte sie quartiersbezogene Wärmeinseln sowie den Ausbau regenerativer Energie. Es gibt demnach nicht die eine große Lösung, „wir müssen alle Möglichkeiten daraufhin abchecken, was bei uns geht“, sagte Lauxen. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass das Klimaschutzkonzept der Stadt am 12. Dezember im Rat verabschiedet wird. Mit quartiersbezogenen Wärmeinseln – dies hat Lauxen an anderer Stelle erläutert – sind kleinteilige Lösungen gemeint, etwa kleinere Geothermie- oder Wärmepumpenanlagen, die ein Viertel mit Wärme versorgen können.