Deutschland Tattoo in Krefeld : Royaler Zapfenstreich in der Yayla Arena

Drums, Pipes und Uniformen: Hier ein Auftritt beim Deutschland Mitlitary Tattoo 2017 in der Festhalle Frankfurt. Foto: Art.Emis

Krefeld Sie haben für die Queen gespielt und lösen mit Trommel und Dudelsack Emotionen aus: Ein Großaufgebot der Marching Bands kommt am 20. November nach Krefeld. „Deutschland Tattoo“ bittet in die Royal Opera.

Traditionelle Dudelsack-Musik, riesige Marchingbands in farbenprächtigen Uniformen: Am Samstag, 20. November, wird ein Großaufgebot in der Yayla Arena aufmarschieren. „Deutschland Tattoo“ kommt mit den bekannten Akteuren der vergangenen Jahre, aber mit einem komplett neuen Programm und einem Bühnenbild ganz im Stil der Londoner Royal Opera.

Die Royal Music Show hat europaweit zahlreiche Fans. Zum Aufgebot gehören einige der besten internationalen Marching-Bands, Musiker im Dienste des britischen Königshauses sowie herausragende Trommler. Es ist ein Ereignis, das den Glanz britischer Militärmusik und großer Shows mit Pipes und Drums verbindet. Das geht den Zuhörenden fast immer unter die Haut. Doch der Begriff Tattoo hat nichts mit der Tätowierer-Zunft zu tun. Tattoo bedeutet Zapfenstreich. Der Legende nach wurde in den schottischen Wirtsstuben des 17. und 18. Jahrhunderts der Ausschank beendet, wenn es hieß: „Doe den tap toe“ (was so viel bedeutet wie „Dreht die Zapfhähne zu“) „Der Befehl, begleitet von Musik, sollte sicherstellen, dass die Soldaten pünktlich in ihre Unterkünfte zurückkehren“, erzählt Ulrich Lautenschläger, Gründer von Deutschland Tattoo. Aus dem verkürzten tap toe wurde „Tattoo“ - und etablierte sich als Name für Musikveranstaltungen.

Zu militärischen Programmen passt der Name. Doch die Tattoos bieten nicht nur Klassische Märsche. Auch Rock und Pop - sogar Schlager werden in der großen Klangwucht arrangiert. „Mit unserem Bühnenbild verwandeln wir die Arena in ein Royal Opera House nach dem Vorbild des Londoner Originals“, verspricht Lautenschläger.

Es ist kein Zufall, das Major Jason Griffiths beim Tattoo besonders im Rampenlicht stehen wird. Der britische Militärkapellmeister führte nicht nur die Band der Leibgarde der Queen an, sondern leitete bereits das legendäre „Royal Military Edinburgh Tattoo“. Das Musikfestival in Schottland ist das weltweit berühmteste seiner Art und auch für Musiktouristen eine Attraktion. In Krefeld ist Griffiths als Drum Major dabei. Er will für Power und Emotion sorgen.

Gefühle erzeugt bei Schottland-Fans vor allem der Dudelsack. In der Yayla Arena wird eine besonders große Formation der Pfeifer auftreten. Lautenschläger kündigt an, dass zum Finale alle Bands – vereint als „Pipers of the World“ – einmarschieren werden.

Ulrich Lautenschläger hat mit seinem „Tattoo“ vor einigen Jahren ein Stück Musiktradition von der britischen Insel nach Deutschland geholt. „Das ,Deutschland Tattoo’ ist das Original in Deutschland“, betont er. „Unserem Produktions-Team ist es in den letzten Jahren gelungen, die glamourösen Shows auch bei einem jüngeren Publikum populär zu machen. Damit haben wir einen Trend gesetzt.“ Die royale Show ist auch schon auf der Loreley gefeiert worden.

Für die Veranstaltung gilt nach dem neuesten Stand „2G“. Wer bereits ein Ticket hat, wird schriftlich darüber informiert, dass nur Geimpfte und Genesene teilnehmen dürfen. „Eine 3G-Variante würde deutliche Einschränkungen bedeuten, die eine logistische und wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen“, heißt es vom Veranstalter.

Samstag, 20. November, 19.30 Uhr, Yayla Arena, Westparkstraße 111, Tickets gibt es ab 56,73 Euro über www.eventim.de oder www.adticket.de

(ped)