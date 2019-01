Vier-Nationen-Eishockey-Turnier: Deutschland-Cup: Ticketverkauf für 2019 ist gestartet

Krefeld Vom 7. bis 10. November messen sich die Eishockey-Nationalteams aus Deutschland, der Schweiz, Slowakei und Russland in der Yayla-Arena.

Nach der erfolgreichen Premiere in Krefeld in 2018 startet nun der Vorverkauf für den Deutschland-Cup 2019. Das traditionsreiche Eishockey-Turnier wird zur internationalen Bühne für vier Nationalmannschaften, von denen die Teams der Schweiz, Slowakei und Deutschland gesetzt sind, hinzu kommt Titelverteidiger Russland. Vom 7. bis zum 10. November 2019 bleiben die Spieltage unverändert am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Der Freitag, 8. November ist spielfrei. Gespielt wird an allen Tagen in der Yayla-Arena.