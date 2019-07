Spende der AG Flachsmarkt : Textilmuseum erwirbt Mönchs-Kimono

Info

Öffentliche Führungen im Deutschen Textilmuseum Krefeld:

Das Deutsche Textilmuseum Krefeld bietet sonntags und mittwochs um 14.30 Uhr öffentliche Führungen durch die Ausstellung „Asia – Europe IV. Fiber Art“. Die Schau stellt neue Tendenzen der Textilkunst aus Asien und Europa vor. Die Besucher erwartet dabei eine faszinierende und filigrane Faserwelt. Es sind gut 40 Objekte moderner Textilkunst zu sehen. Nach der Ausstellung in Krefeld (bis 18. August) werden die Arbeiten noch im Textilmuseum von Droninglund in Dänemark und im Janina-Monkute-Marks-Museum in Litauen präsentiert.

Informationen und Anmeldungen für Gruppenführungen sind möglich unter Telefon 02151 9469450 oder per E-Mail textilmuseum@krefeld.de.