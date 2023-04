Deutsches Messingmuseum in Krefeld Von Operntaschen bis hin zum Nachttopf

Bei Kunst wird oft zuerst an die sogenannten schönen Künste gedacht, etwa ein Gemälde oder eine Skulptur. Doch die angewandte Kunst hat genauso viel zu bieten: Das stellt etwa das Deutsche Messingmuseum für angewandte Kunst in Fichtenhain unter Beweis. Seit dem vergangenen August kann dort die ganze Vielfalt an Messingobjekten aus rund 600 Jahren bestaunt werden.