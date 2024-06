Projekt am Elfrather See Deutscher Wellenreitverband ist „begeistert“ über das Surfpark-Projekt in Krefeld

Erst haben 39 Krefelder Unternehmer den Surfpark in einem Brief an den Rat unterstützt, jetzt hat sich der Deutsche Wellenreitverband (DWV) hinter das Projekt gestellt. „Mit Begeisterung verfolgt der DWV die Entwicklungen in Krefeld. Die Realisierung des Surfpark Ressorts am Wassersportzentrum Elfrather See würde noch mehr Menschen den Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden Sportarten ermöglichen“, heißt es in einer Erklärung des DWV. Auf Klimaschutz-Aspekte, die in der Krefelder Debatte eine große Rolle spielen, geht der Verband nicht ein. Die Branche ist sich nicht einig: Es gibt auch Surfer-Vereine, die generell Surfparks als klimaschädlich ablehnen.