Wirtschaft : Edelstahlwerke: Desaster abgewendet

Krefeld Die Stahlkrise treibt die Konzerne um: Der Fortbestand der Deutschen Edelstahlwerke hing am seidenen Faden. Eine Entscheidung der schweizerischen Finanzmarktaufsicht vom Montag gibt Hoffnung. Gleichwohl wird es Einschnitte auch im Krefelder Werk geben müssen.

Die Existenz der gesamten Deutschen Edelstahlwerke (DEW) mit allein gut 650 Beschäftigten in Krefeld stand auf des Messers Schneide. Die Konzernmutter Schmolz + Bickenbach hatte für sich und ihre Tochter ein düsteres Szenario gezeichnet. Demnach drohten alle Arbeitsplätze des Konzerns verloren zu gehen, die Aktionäre ihre gesamten Investitionen zu verlieren und das Unternehmen vor der Insolvenz zu stehen. Wie ernst die Lage war, das geht aus einer Beschwerde der Aktiengesellschaft an die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma hervor. Darin steht wörtlich: „Ohne (gestattete) Ausnahmen werden die großen Aktionäre sich nicht beziehungsweise nicht in ausreichendem Ausmaß an der Kapitalerhöhung beteiligen. Ohne die Kapitalerhöhung im geplanten Ausmaß von mindestens 325 Millionen Schweizer Franken steigt das Insolvenzrisiko für Schmolz + Bickenbach in erheblichem Maße.“ Schmolz + Bickenbach beurteilt die Verfügung der Finma als „einen krassen Fehlentscheid, weil alle Aktionäre einschließlich der Tausenden von Kleinaktionären alle ihre Investitionen verlieren und über 10.000 Arbeitsplätze weltweit, davon rund 800 in der Schweiz, verloren gehen würden“. Betroffen wären auch alle rund 650 Arbeitsplätze der Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld.