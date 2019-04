Wirtschaft : Die Deutsche Bahn bemängelt Fertigungsfehler am ICE4

Krefeld Die Belegschaft des Zugherstellers Siemens in Uerdingen ist um den Ruf des Konzerns besorgt. Schon 2017 äußerte der Betriebsrat Zweifel an der Zuverlässigkeit des Siemens-Partners Bombardier.

Der Betriebsrat im Uerdinger Siemens-Werk hat es geahnt. Es ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her, dass die Arbeitnehmer am Krefelder Standort die Zuverlässigkeit des Siemens-Partners Bombardier Transportation bei der Produktion des neuen Hochgeschwindigkeitszuges ICE4 in Frage gestellt hatten. Siemens habe einen Ruf zu verlieren, hieß es damals: Die Deutsche Bahn AG hatte den größten Auftrag der Konzerngeschichte erteilt. Für 5,3 Milliarden Euro sollte Siemens 119 Hochgeschwindigkeitszüge der neuesten Generation liefern. Im April 2017 schien der Zeitplan in Gefahr. Der Betriebsrat im Uerdinger Werk äußerte sich besorgt. Der Arbeitskampf in den ostdeutschen Bombardier-Werken, die mit etwa 30 Prozent am Auftrag der Bahn beteiligt sind, zog viel Energie ab. Görlitz lieferte beispielsweise die Rohbauten für den ICE 4 an das Werk in Uerdingen.